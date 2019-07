PSJ-dən ayrılıb keçmiş komandası "Yuventus"a dönməyi gündəmdə olan Buffon Turin təmsilçisinə iki şərtlə keçəcəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Canluicci birinci şərt olaraq keçmiş komandasından illik 2 milyon avro tələb edir. İkinci şərt kimi isə qocaman çərçivə qoruyucusu Seri A-da ən azı 8 oyuna çıxmaq istədiyini dilə gətirib.

Qeyd edək ki, italyan qapıçı ikinci şərti çempionatda 647 oyuna çıxmış Maldinini geridə qoymaq üçün irəli sürdüyü düşünülür.

