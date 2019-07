"Qarabağ"-ın daha bir futbolçusu milliləşdirilə bilər

AFFA “Qarabağ”ın daha bir futbolçusunu milliləşdirmək istəyir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, söhbət Miçel Madeyradan gedir. Bildirilir ki, 34 yaşlı ispaniyalı yarımmüdafiəçi milli assosiasiyadan təklif alıb.

Gələn il Miçelin Azərbaycanda yaşamasının 5 ili tamam olacaq. FİFA qaydalarına əsasən, bu halda futbolçunun həmin ölkənin yığmasında çıxışına icazə verilir. Legioner oyunçu bir müddət əvvəl “Qarabağ”la müqaviləsinin müddətini 2 il uzadıb.

Qeyd edək ki, AFFA 2 il öncə “Qarabağ”ın braziliyalı futbolçusu Riçard Almeydanı milliləşdirib. (report)

