Tanınmış teleaparıcı Günel Hümbətova gey paradda iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da yaşayan məşhur aparıcı Nyu-Yorkda düzənlənən gey parada tamaşaçı kimi qoşulub. Hümbətovanın bu addımı LGBT-yə dəstək kimi qəbul olunub.

Qeyd edək ki, daha öncə əməkdar artist Röya Ayxan, müğənni Eldar Qasımov və stilist Anar Ağakişiyev də LGBT-yə dəstək olublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.