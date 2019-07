Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın oğlu Heydər Əliyev bu gün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin N saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətini başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi hissədə hərbi qulluqçuların ehtiyata buraxılması mərasimi keçirilib.

Mərasimdə Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva iştirak edib. (oxu.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.