İran nüvə anlaşmasında nəzərdə tutulan həddi aşdı

İran mətbuatı Tehranın zənginləşdirilmiş uran səviyyəsinin nüvə anlaşmasında nəzərdə tutulan həddi keçdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın 2018-ci ilin mayında nüvə anlaşmasından təktərəfli olaraq geri çəkilməsindən sonra İrana qarşı sanksiyalar həyata keçirməsi bu ölkədə iqtisadi problemlərə yol açmışdı və Avropa Birliyinə üzv olan bəzi ölkələrlə İranın ticarət münasibətlərinə mənfi təsir etmişdi.

Avropa Birliyi İran ilə ticarət edən Avropa firmalarının sansksiyalardan zərər görməməsi üçün yanvar ayında "İNSTEX" adlı ödəniş mexanizmini həyata keçirəcəyini bildirmişdi. Ancaq uzun müddət keçsə də, ABŞ-ın təzyiqlərindən dolayı mexanizm həyata keçirilmədi və İran bu vəziyyətə etiraz etdi.

ABŞ-ın sanksiyalarına qarşı mayın 8-də nüvə anlaşmasına tərəf olan ölkələrə 2 ay vaxt verən İran zənginləşdirilmiş uran miqdarını artıracaqlarını açıqlamışdı.

İran Atom Enerjisi Qurumu mətbuat katibi Bəhruz Kəmalvəndi dünən verdiyi açıqlamada bildirib ki, 300 kiloqram uran limitini 27 iyulda keçəcəklər.

