“Bir uşaq-bir ümid” layihəsi çərçivəsində Lənkəranda uşaq evi ziyarət edilib

Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun nümayəndələri “Bir uşaq-bir ümid” layihəsi çərçivəsində Lənkəran şəhərində yerləşən Osman Mirzəyev adına qarışıq tipli Uşaq evini ziyarət ediblər.

Metbuat.az məlumat verir ki, uşaq evinin balaca sakinləri ilə görüşən Fondun nümayəndələri onlara müxtəlif hədiyyələr təqdim edib.

Tədbirdə Fondun icraçı direktorunun müavini Rəfi Qurbanov, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin müdiri Qağayı Məmmədov, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Asif İmanlı, uşaq evinin direktoru İradə Axundova, tərbiyəçilər iştirak edib. İştirakçılar öz çıxışlarında mənəvi dəyərlərimiz, uşaqların sağlam və parlaq gələcəyi, onların inkişafı ilə bağlı fikirlər səsləndiriblər.

Məlumat üçün bildirək ki, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Bir uşaq-bir ümid” layihəsi çərçivəsində ölkədə yerləşən uşaq evlərinin ziyarət edilməsi və uşaqlara müxtəlif hədiyyələrin təqdim edilməsi nəzərdə tutulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.