"Roctec" şirkətinin icraçı direktoru Sergey Çermezov S-500 raket sistemləri ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Çermezov S-500 raket sistemlərinin istehsalına başlanıldığını bildirib.

Gələn ilk məlumatlara görə, S-500 600 kilometr məsafədə olan hədəfləri vurmağa şərait yaradacaq. S-500 raketləri eyni anda 10 hədəfi vura biləcək və sürətləri saniyədə 7 kilometri keçməyən ballistik hədəfləri vura biləcək.

