Yayılan xəbərlərə əsasən, PSJ Neymarın komandadan ayrılacağı halda transfer edəcəyi alternativ futbolçunu hədəfə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, PSJ Liqa 1 komandası olan "Lİll"in 23 yaşlı yarımmüdafiəçisi Nikolas Pepeni nəzərdə saxlayıb.

Qeyd edək ki, İnter və "Liverpul"un da maraq dairəsində olduğu iddia edilən Pepe üçün "Lill" 90 milyon avro tələb edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.