Bu qadının peşəsi mübahisələrə səbəb oldu - Adam başına 200 dollar alır

32 yaşlı isveçrəli fenomen Anna Bey bir çox qadına varlı həyat yoldaşı tapmaq mövzusunda məsləhət verərək bir anda bütün ölkədə tanınıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bu qəribə məsləhətlərlə pul qazana biləcəyini anlayan Anna “Zənginlik məktəbi” qurmağa qərar verib.

“Zənginlik məktəbi”ndə təlim keçən gənc qadın cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmaq üçün bir neçə estetik əməliyyat keçirib.

Anna onlayn təlimlər üçün bir adamdan təxminən 200 dollar alır.

Onun pul qazanmaq üçün tapdğı bu qeyri-adi üsul bir çox məşhur kimi “The times və the week” kimi çox məşhur jurnalın üz qapağında yer almasına səbəb olub.

