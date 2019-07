Bəy toy günü qaynı tərəfindən öldürüldü - Dəhşətli qətl

Türkiyənin İzmir şəhərində dəhşətli qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tuqay Kəsər adlı şəxs qaynı tərəfindən toy günü öldürülüb. 27 yaşlı bəyin başından bir əl atəş açılıb, o hadisə yerindəcə keçinib. Hadisə səhər saatlarında Turqay Kəsərin evində baş verib. Silah səsini eşidən qonşular polis və təcili yardım çağırıblar. Qatil polisdən tərəfindən yaxalanıb.

Verilən məlumata görə ailələr arasında əvvəlcədən münaqişə var imiş. Bu münaqişəyə səbəb bəy və gəlinin toydan öncə cinsi münasibətə girmələri səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.