Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.



Metbuat.az--n APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə paytaxtın Yasamal rayonu, Şərifzadə və Xiyabanı küçələrinin kəsişməsində qeydə alını.



“JEEP” markalı maşın idarəetməni itirərək işıqfora çırpılıb.



Nəticədə işıqforun dirəyi zərbənin təsirindən qırmızı işıqda gözləyən iki avtomobilin üzərinə aşıb.



Qəza nəticəsində xəsarət alan olmasa da, hər üç avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.