Bu görüntüləri görən gözlərinə inana bilmir - FOTOLAR

Görənlər bunun mebel olduğunu düşünür. Amma bu keçmiş dövrlərdə istifadə olunan bir soyuducudur.

Qış yuxusundan oyanan bir tısbağa

Albinos qurbağa

1960-cı illərdən qalmış 10 meqabaytlık sabit disk

Bir yarpağın başlanğıc və bitiş nöqtəsi

14 min volt elektrik cərəyanına tutulan elektrikçinin göz bəbəyi

Buludların altındakı gün batımı

Amerika Portlandda yerləşən dünyanın ən kiçik şəhər parkı

19-cu əsrdən qalma bir şabalıd təmizləmə ayaqqabısı

Oyun oynamış uşağın əlində yığılan bakteriyalar

