Rusiyanın İrkutsk vilayətində aramsız yağışların səbəb olduğu sel nəticəsində ölənlərin sayı 12 nəfər çatıb. Aralarında uşaqların da olduğu 5 nəfər isə itkin düşüb.

Metbuat.az Tass agentliyinə istinadən xəbər verir ki, axtarış işlərinə dəstək olmaq üçün bölgəyə xilasedicilərlə yanaşı 300 hərbçi, təyyarə və helikopterlər cəlb edilib.

Daşqınlardan ümumilikdə 4 minə qədər tikiliyə ziyan dəyib. Tulun çayı məcrasından çıxıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

