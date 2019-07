"Barselona" Qrizmannın transferini açıqlayır

"Atletiko"nun futbolçusu Antuan Qrizmann "Barselona"ya keçməyə yaxındır.

Metbuat.az-ın "ESPN"ə istinadən yaydığı xəbərə görə, Kataloniya klubu fransalı hücumçu ilə müqavilənin son detallarını tamamlamaq üzrədir. La Liqa təmsilçisi bu həftə rəsmən 28 yaşlı oyunçunun transferini açıqlayacaq.

Qrizmannın Madrid təmsilçisi ilə müqaviləsinə əsasən, onun iyulun 1-dən təzminat qiyməti 200 milyon avrodan 120 milyon avroya enib. Məhz bu səbəbdən "Barsa" oyunçunun transfer etməyi indiyə kimi gözləyib.

Qeyd edək ki, Kataloniya klubunun Qrizmannla 5 illi müqavilə imzalayacağı gözlənilir.

