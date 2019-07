Almaniyadan İsrailə uçan, salonunda 152 sərnişinin olduğu "Boeing 737" tipli təyyarə Təl-Əvivdə qəza enişi edib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-lərinə istinadla xəbər verir ki, qəza enişinə səbəb laynerin enmə mexanizmində yaranan texniki nasazlıq olub. Eniş normal başa çatıb. Sərnişinlər və heyət üzvləri arasında xəsarət alan yoxdur.

