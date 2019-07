“Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ukraynanın dövlət başçısı Vladimir Zelenski ilə görüşməsi üçün problem yoxdur”.

Metbuat.az İnterfaks agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov dövlət başçılarının görüşmə ehtimalı barədə suala belə cavab verib. O, bildirib ki, dövlət başçılarının görüş xatirinə bir araya gəlməsi mənasızdır.

“Nəticə olacaqsa, görüşmək lazımdır” - deyə Peskov bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

