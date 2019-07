Malinin mərkəzi hissəsində bir qrup silahlı şəxs kəndə hücum edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hücum nəticəsində azı 23 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Hücumdan sonra 300 nəfərin isə itkin düşdüyü deyilir.

Bildirilir ki, silahlılar bu hücumdan sonra digər kəndə də hücum ediblər. Lakin bu kəndin sakinləri hücumdan əvvəl evlərini tərk edib.

