PSJ-dən ayrılan Adrien Rabyonun "Yuventus"a keçidi rəsmiləşib.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, tibbi müayinədən keçən 24 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə imzalanıb. Turin təmsilçisinə azad agent kimi transfer olan fransalı oyunçu ilə müqavilənin detalları barədə məlumat verilməyib.

Xatırladaq ki, "Yuventus" bundan əvvəl Aaron Remsi və Luka Pelleqrinini heyətinə qatıb.

