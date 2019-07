Türkiyənin Mərsin şəhərində saxta spirtli içkidən kütləvi zəhərlənmə qeydə alınıb.

Metbuat.az Azərtaca istinadla xəbər verir ki, xəstəxanalara yerləşdirilən şəxslərdən beşi həyatını itirib. Daha 14 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Onlardan dördünün vəziyyəti ağırdır. Hələlik hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Dörd nəfərin həbs olunduğu bildirilir.

