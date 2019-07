Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən İranın şimalında yerləşən Mazandaran vilayətinin Noşəhr rayonu aeroportunda 3 uçuş ləğv edilib.

Metbuat.az-ın Trendə istinadən məlumatına görə, bunu Noşəhr aeroportunun direktoru Əkbər Fərifte deyib.

Ə.Fəriftenin sözlərinə görə, Tehran, Məşhəd və Şiraz uçuşları ləğv edilib.

Mazandaran vilayətinin qərbində ötən gecədən başlayan leysan yağışlar hələ də davam edir. Bölgədə bəzi yolları su basıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.