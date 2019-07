Ukraynanın Dneprpetrovsk əyalətində baş vermiş partlayış nəticəsində 6 uşaq yaralanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, partlayış Paşena Balka kəndində yerli vaxtla saat 20.00 (GMT+3)qeydə alınıb. Insident zamanı 4-16 yaşlı 6 uşaq yaralanıb, onlardan birinin vəziyyəti ağırdır.

Məlumatda qeyd olunur ki, uşaqlar meydançada oynayarkən naməlum obyekt partlayıb. (trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.