Türkiyədə "SOCAR"a aid gəmidə partlayış - Ölən və yaralananlar var

İzmirdə "SOCAR"a aid gəmidə yanğın baş verib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Petik limanında "Synzania" adlı gəmidə baş verən yanğın partlayışdan sonra başlayıb. Partlayışın maye hidrokarbon doldurulması anında bilinməyən səbəbdən meydana gəldiyi deyilib.

Nəticədə 1 nəfərin öldüyü, 16 nəfərin yaralandığı bildirilir.

Veriləm məlumata görə yaralılardan 15 nəfəri italyan, biri rumın olub. Yanğın qurudan və dənizdən müdaxilə edilərək nəzarətə alınıb.

Hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.