"Atəşlə oynayırlar" - Donald Tramp

ABŞ prezidenti Donald Tramp İranın zənginləşdirilmiş uran limitini keçməsini dəyərləndirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, Tramp "Ağ Ev"də keçirilən bir tədbirdə deyib ki, bu qərarın qəbuledilməzdir. ABŞ prezidenti məsələ ilə bağlı "Atəşlə oynayırlar" açıqlamasını verib.

Qeyd edək ki, İran istehsal etdikləri zənginləşdirilmiş uran limitinin nüvə anlaşmasında nəzərdə tutulan 300 kiloqramı keçdiyini açıqlamışdı. Həmçinin "Ağ Ev" və ABŞ Xarici İşlər Nazirliyi də İranın bu qərarını qınamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.