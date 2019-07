Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin "Bir arzu var" verilişinin növbəti müsahibi əməkdar artist Mətanət İskəndərli olub.

Müğənni Rəşad Kəsəmənli ilə çəkildiyi klipdən ağız dolusu danışıb:



"Rəşadla klipə çəkilmişəm. Sevgili idik, guya bir-birimizi sevirik. Romantika idi. Mənim ssenarim üzərinə çəkilmişdi. Guya sevgilimlə üstü açıq maşında şəhərin o səs küyündən uzaqlaşıb meşəyə gedirdik. Balkondan necə baxırdı, gəl görəsən".

