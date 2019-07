Metroda dəhşətli anlar kameraya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Avstraliyada qeydə alınıb. Qatara minmək istəyən sərnişinin ayağı boşluğa düşüb.Ətrfdakı insanlar metro işçilərini köməyə çağırıb. Həmin dəhşətli videonu təqdim edirik:

(Bax tv)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.