"Buna görə, bütün binanı köçürərəm" – İzzət Bağırovun tərgidə bilmədiyi VƏRDİŞİ – VİDEO

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin "Hüseynova bacıları" proqramının bu dəfəki qonağı müğənni İzzət Bağırov olub.

Müğənni tərgidə bilmədiyi vərdişlərini dilə gətirib:

"Həddindən artıq vasvasıyam. Əslində yaxşı şey deyil. Çox təmizkaram. Nəyisə bir yerə qoymuşamsa, gərək elə də qala. Biraz onları hələ tərgitmişəm. Evə girəndə görürəm ki, qoyduğum hansısa əşya yerini dəyişib, əsəbləşərəm. Görəm ki, binada su kəsilib, qırğın edərəm, binanı köçürərəm. Adi çörək almağa belə, gərək səliqəli geyinib gedim".

