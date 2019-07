Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində yeni təyinat olub.

Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun müvafiq əmri ilə nazirlikdə meyvəçiliyin, üzümçülüyün təşkili və monitorinq şöbəsi yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tofiq Rzayev şöbənin müdiri təyin edilib. Tofiq Rzayev artıq vəzifəsinin icrasına başlayıb.

Qeyd edək ki, Tofiq Rzayev bu vaxta qədər Lənkəran Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.