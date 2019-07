Partlayışlar Qazaxıstana 50 milyon dollardan artıq ziyan vurub

Qazaxıstanın cənubundakı Arıs şəhərindəki hərbi hissənin silah-sursat anbarında baş verən partlayışlar nəticəsində dəymiş ziyanın, ilkin məlumatlara görə, 52,5 milyon dollar olduğu təxmin edilir.

Metbuat.az "Report"-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin Fövqəladə Hallar Komitəsinin sədri Vladimir Bekker məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, dəymiş ziyan barədə dəqiq məlumatı iyulun 15-dək verə biləcəklər. Eyni zamanda, V.Bekker ziyanın arta biləcəyini qeyd edib.

Qeyd edək ki, iyunun 24-də səhər saatlarında Arısdakı hərbi-hissədə əvvəlcə yanğın, ardından isə silah-sursat anbarında partlayışlar meydana gəlib. İki hərbçi daxil olmaqla, üç nəfər ölüb.

