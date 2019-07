Şimal bölgəsinin yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb.

Metbuat.az bildirir ki, yağıntı Qusar və Quba rayonları ərazisində, dağlıq ərazilərdə müşahidə olunub.

Əraziyə yağıntı normadan artıq düşüb. Qubanın bəzi yaşayış məntəqələrində 12 saat ərzində düşən yağıntının miqdarı 30 mm ötüb. Bu da xüsusi təhlükəli meteoroloji hadisə kimi qiymətləndirilir.

Yağıntının çox olması çaylarda suyun səviyyəsini 50-70 sm-ə qədər artırıb. (oxu.az)

