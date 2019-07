Hacı Mazanın düşdüyü qəzadan FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Hacı Mazan kimi tanınan, əslən Masallı rayonundan olan iş adamı Ramazan Hüseyn oğlu Zeynalov Biləsuvar rayon ərazisində ağır qəzaya düşüb. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan iş adamı əvvəl Biləsuvar rayon Mərkəzi Xəstəxanasına, daha sonra isə Bakıdakı xəstəxanaların birinə yerləşdirilib.

Metbuat.az bildirir ki, "Qafqazinfo” hadisənin fotolarını əldə edib. Sözügedən şəkilləri oxuculara təqdim edirik.

Qeyd edək ki, Hacı Mazanın olduğu "Range Rover” 1990-cı il təvəllüdlü Fətəliyev Seyran Kərim oğlununidarə etdiyi "MAN" markalı yük avtomobili ilə toqquşub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.