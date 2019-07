Nigar Bahadırqızı "Beynəlxalq Teatr Məktəbi"ndə Türkiyəni təmsil edib - FOTOLAR

Azərbaycanlı aktrisa Nigar Bahadırqızı "Beynəlxalq Yay Teatr Məktəbi"ndə Türkiyəni təmsil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, saytımıza açıqlama verən aktrisa bunları deyib:

"Bu il "Beynəlxalq Yay Teatr Məktəbi"ndə Türkiyəni təmsil etdim. 2007-ci ildən start götürən və bugünədək dünyanın 40-dan artıq ölkəsindən 900-dək sənətçinin təlim keçdiyi Beynəlxalq Yay Teatr Məktəbi Rusiya Federasiyası Teatr Xadimləri İttifaqı və Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Rusiya və digər xarici ölkələrin tanınmış teatr xadimlərinin ustad dərsləri, treninqlər, yaradıcılıq görüşləri keçirildi. Məqsəd müxtəlif ölkələrdən ən yaxşı gənc aktyorları bir yerə toplayaraq qarşılıqlı yaradıcılıq mübadilələri həyata keçirmək, yeni aktyor məktəbinin inkişaf etdirilməsini ve peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasını təmin etməkdir. Çox maraqlı bir ay keçirdim. Rusiyada gözəl dostlar qazandım".

Daha çox "Xoca" filmində canlandırdığı obraz ilə tanınan aktrisa bildirib ki, azərbaycanlı aktyorlarla orada birlikdə olmaq qürurverici oldu:

"Ayla Osmanova və Əli Əlizadə Azerbaycanı təmsilən orada idilər. Onlarla bərabər bu dərslərə qatılmaq bir ayrı qurur verirdi mənə. Arada bir dostluq bağı quruldu, buna çox sevinirəm. Diplomlarımızı və sertifikatlarımızı aldıq və hər kəs öz ölkəsinə döndü".

Qeyd edək ki, "Beynəlxalq Yay Teatr Məktəbi" 13-cü dəfə keçirilirdi. Burada Azərbaycanı A.Osmanova və Ə.Əlizadə təmsil ediblər.

