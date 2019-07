Bakıda qəza tıxaca səbəb olub.

Metbuat.az Trend-ə istinadla xəbər verir ki, hadisə bir qədər əvvəl Heydər Əliyev prospekti keçmiş "Şəfa stadionu"nun yaxınlığında qeydə alınıb.

Qəza şəhər istiqaməti ilə hərəkətdə olan iki minik avtomobili arasında baş verib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) verilən məlumata görə, hadisə səbəbindən hazırda Bağırov körpüsündən şəhər mərkəzi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hadisə yerinə DYP əməkdaşları cəlb olunublar.

