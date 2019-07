Bu gün səhər saatlarında Ələt-Astara avtomobil yolunda baş verən qəzanın görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku.ws-nin yaydığı görüntülərdə Hacı Mazan kimi tanınan iş adamı Ramazan Zeynalovun qəzadan sonrakı vəziyyəti əks olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.