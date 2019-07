Belə əzmkarlıq görülmədi - Doğum sancıları çəkərkən imtahana girdi

İngiltərədə 20 yaşlı jurnalistika tələbəsi olan Khiara Darbshir imtahana girərkən doğum sancıları üzündən xəstəxanalıq olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Darbshir ağrıları azaldan aparatla imtahana girib və 90 dəqiqəlik imtahanı uğurla tamamlayıb.

Müəllimə tələbəsinin belə halda olduğunu gördükdə ona imtahana daha sonra girməsini təklif edib. Gənc qadın isə buna etiraz edib və imtahana girib. İmtahandan dərhal sonra xəstəxanaya gedən qadın bir qız uşağı dünyaya gətirib.

Doğumdan sonra imtahandan keçdiyini öyrənən Khiara iki sevinci eyni anda yaşadığını deyib.

Gənc qadın ilk uşağı Hugoya hamilə olarkən də imtahanda olarkən doğum sancıları çəkməyə başlayıb.

O, hələ 16 yaşında olarkən girdiyi coğrafiya imtahanından sonra ilk uşağını dünyaya gətirmişdi.

