Hacıqabul, Şirvan şəhərləri və Bakının Qaradağ rayonunda içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Azərsu” ASC-dən məlumat verilib.

Səbəbin ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti səbəbindən Kür çayında bulanıqlığın həddən çox artması, buna görə də Kür Sutəmizləyici Qurğularının fəaliyyətində yaranan müvəqqəti fasilə olduğu bildirilib. (oxu.az)

