Nigeriyanın Benue əyalətində neft tankerində partlayış olub.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki, partlayış nəticəsində ən azı 50 nəfərin həyatını itirdiyi, 70 nəfərin yaralandığı bildirilib.

Dünya mətbuatında yer alan xəbərlərə görə, yerli xalq qəzaya düşən tankerdən benzin boşaltmağa çalışdığı zaman məlum olmayan səbəbdən partlayış baş verib. Partlaış nəticəsində həmçinin itkin düşənlər də var.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Ölənlərin sayının artacağı güman edilir.

