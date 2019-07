Emre Belözoğlu rəsmi olaraq, “Fənərbağça”ya transfer edilib. Ulduz futbolçu 4 illik fasilədən sonra yenidən doğma klubuna geri dönüb.

Metbuat.az bildirir ki, 2015-16 mövsümündə “Başakşəhər”ə transfer olunan Emre bu gün “Fənərbağça” ilə 1 illik müqavilə imzalayıb.

