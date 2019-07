​Bir qolu olmayan qadın məşhur kaman ifaçısı oldu -VİDEO

2004-cü ildə keçirdiyi qəza nəticəsində sağ qolunu itirən yapon tibb bacısının musiqi sevgisi bütün maneələri dəf edib.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, keçirdiyi qəzadan sonra həyatdan küsməyən qadın fiziki qüsurlu musiqiçilərin fəaliyyətini izləyib. Daha sonra o, musiqi aləti seçib və ən çətin alətlərdən biri olan kaman çalmağı öyrənməyə başlayıb. O, qısa müddətdə məqsədinə çatıb və kaman ifaçısı olub.

Gənc qadın əzmkarlığı sayəsində başda Yaponiya olmaqla bir çox ölkədə konsert verib.

