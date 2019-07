Artıq bu gündən etibarən Bakı metrosunda Rusiyanın "Transmaşholdinq" Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil olan "Metrovaqonmaş" ASC-nin istehsal etdiyi 10 vaqondan ibarət iki qatar tərkibi xəttə buraxılıb.

Metbuat.az Trendə istinadən yeni qatarların fotolarını təqdim edir:

