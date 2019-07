Dilənçidən çıxan pullar polisi şok etdi

Türkiyənin Bursa bölgəsində dilənçiliklə məşğul olan adamın üstündən çıxan pul polisləri şok edib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, meydanda dilənçiliklə məşğul olduğu müəyyən edilən İbrahim Öziskincilər adlı vətəndaş polis bölməsinə aparılıb. İnsanların hislərindən faydalanaraq pul dilənən adamın üzərindən tam 1500 manat pul çıxıb.

Şəxslə bağlı cinayət işi başladılıb. Üzərindən çıxan pul isə polis tərəfindən ələ keçirilib.

