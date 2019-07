Piyadanı öldürüb qaçan sürücü həbs olundu

İyulun 1-də saat 23 radələrində Xətai rayonunun Nobel prospektində Bakı şəhər sakini R.Əzizov idarə etdiyi “VAZ-2107” markalı avtomobillə yolu keçən paytaxt sakini Azər İsayevi vurub hadisə yerini tərk edib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən mlumata görə, nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.



37-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində yol qəzasını törədərək hadisə yerindən yayınmaqda şübhəli bilinən R.Əzizov saxlanılıb.

