"Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu"nun xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı və məbləği açıqlanıb.

Fonddan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun xətti ilə indiyədək 26 min 795 ipoteka krediti verilib.



Fondun vəsaitləri hesabına verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ 1 milyard 321 milyon 967,2 min manatdan çoxdur.

