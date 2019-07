Tələbələrin köçürülməsi ilə bağlı qeydiyyat başlayıb

Səhiyyə Nazirliyi ölkə daxilində və xaricində ali və orta tibb təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrə müraciət edib.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, xarici ölkələrdə və Azərbaycan Respublikasında ali və orta ixtisas tibb təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin ixtisasları üzrə Azərbaycan Respublikasında digər təhsil müəssisəsinə köçürülməsi, bərpa olunması məsələləri ilə bağlı müraciətlər, 12.07.2019-cu il tarixinə kimi Səhiyyə Nazirliyinin Kadrlar, elm və təhsil şöbəsinə təqdim olunmalıdır.

