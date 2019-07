Rusiya yanğın nəticəsində 14 dənizçi həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisə iyulun 1-də Rusiyanın ərazi sularında dünya okeanın təkini öyrənmək üçün nəzərdə tutulan elmi-tədqiqat dərinlik aparatında baş verib.



Qeyd olunub ki, dənizçilərin ölümünə tüstü zəhərlənməsi səbəb olub. Komandanın fədakar fəaliyyəti nəticəsində yanğın söndürülüb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

