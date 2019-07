Azərbaycandan qonşu Gürcüstana səfər edən turistlərin sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Milli Turizm İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə Azərbaycandan Gürcüstana gedən turistlərin sayında 8,8% artım var.

Ümumilikdə 2019-cu ilin 6 ayı ərzində Gürcüstanı 2 milyon 127 min 142 turist ziyarət edib. Bu da ötən ildən 193 min 368 nəfər çoxdur



