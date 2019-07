İlin ikinci Günəş tutulması (tam tutulma) hadisəsi başlayıb.

Metbuat.az AMEA-nın Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına istinadən xəbər verir ki, təbiət hadisəsi iyulun 2-si yerli vaxtla saat 20:55-də başlayıb, iyulun 3-ü saat 01:50-də başa çatacaq.



Günəş tutulması Cənubi Amerika, Çili, Argentina və Sakit okeanın cənubundan aydın görünür.



Qeyd edək ki, növbəti tutulma dekabrın 26-na təsadüf edəcək.

