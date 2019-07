Türkiyənin İstanbul şəhərinin Üsküdar rayonunda yerləşən beşmərtəbəli binanın damında güclü yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın ətrafdakı binaların sakinləri arasında təlaş yaradıb.

Məlumata görə, hadisə yerin çox sayda yanğınsöndürənlər cəlb edilib. İnsident nəticəsində bir neçə nəfərin tüstüdən zəhərləndiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.