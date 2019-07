Avropa İttifaqı Şurasına yeni prezident seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Şarl Mişel layiq görülüb. O, 2019-cu ilin dekabrın 1-dən fəaliyyətə başlayacaq.



Qeyd edək ki, Şarl Mişelin səlahiyyət müddəti 2022-ci ilin mayın 31-də başa çatacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.