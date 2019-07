Türkiyənin “Qalatasaray” futbol klubu heyətini daha iki futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi yarımmüdafiəçi Cimmi Durmaz və müdafiəçi Şener Özbayraklını transfer edib.

Özbayraklı ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. O, “Qalatasaray”a azad agent kimi keçib. Türk əsilli isveçli Cimmi Durmaz isə 3 illik sazişə imza atıb.



Qeyd edək ki, “Qalatasaray” bir neçə gün əvvəl Rayan Babel, Adem Büyük və Valentine Ozornvaforu da transfer etdiyini açıqlamışdı.

