İtaliyanın "Yuventus" klubu yeni transferi Adrien Rabyonu ictimaiyyətə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, PSJ-dən ayrılan fransalı yarımmüdafiəçi yeni klubunda 25 nömrəli forma geyinəcək.

Uzunmüddətli müqaviləyə imza atan 24 yaşlı oyunçu "Yuventus"da ilinə 7 milyon avro qazanacaq. Turin təmsilçisinə azad agent kimi Rabyonun meneceri olan anasına isə 10 milyon avro transfer haqqı verilib.

